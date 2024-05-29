В московском парке родителей испугали надгробия для непослушных детей
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В столичном парке «Сказка» в районе Крылатское родителей напугали надгробия, которые предназначены для непослушных детей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва!».
Родители заметили в парке могильные камни, где написано «Топтал газон», «Кричал громко в парке», «Лез через ограждения».
В пресс-служба парка пояснили, что такие объекты установлены возле ома страха.
«Это абсолютно адекватный объект возле хоррор-пространства», - сообщили там.
По словам сотрудников, данный объект просто выдернули из контекста.