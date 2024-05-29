сегодня в 13:35

В московском парке родителей испугали надгробия для непослушных детей

В столичном парке «Сказка» в районе Крылатское родителей напугали надгробия, которые предназначены для непослушных детей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва!».

Родители заметили в парке могильные камни, где написано «Топтал газон», «Кричал громко в парке», «Лез через ограждения».

В пресс-служба парка пояснили, что такие объекты установлены возле ома страха.

«Это абсолютно адекватный объект возле хоррор-пространства», - сообщили там.

По словам сотрудников, данный объект просто выдернули из контекста.