В московском метро можно приобрести баночки лососевой икры

Как сообщают пассажиры в социальных сетях, вендинговые аппараты предлагают баночки лососевой икры по цене от 790 до 990 рублей в зависимости от объема.

«В московском метро теперь можно купить икру в вендинговом автомате за 790 рублей», — пишут очевидцы. Покупка осуществляется в стандартном формате: оплата банковской картой, после чего товар автоматически выдается покупателю.

Ранее в столичной подземке уже можно было встретить автоматы с кофе, снеками, горячими блюдами и сувенирами.

