В московском детском саду применили силу к малышу: сотрудницу увольняют

Воспитательница детсада в Солнцево ударила ребенка с особенностями

В дошкольном отделении школы № 1788 в районе Солнцево увольняют воспитательницу, после того, как она ударила трёхлетнего ребенка, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы» .

Инцидент произошёл во время прогулки: на кадрах, распространяемых в местном чате «Солнцево парк», видно, как мальчик замахнулся на другого ребёнка, после чего женщина трижды ударила его по руке.

Пострадавший ребёнок имеет диагнозы — бронхиальную астму и логоневроз (заикание). Его мать, находящаяся на шестом месяце беременности, в соцсетях описала шоковое состояние.

«Меня трясёт уже несколько часов от нервов», — указала она.

Директор образовательного комплекса Александр Ездов подтвердил факт нарушения этических норм и заверил, что воспитательница будет уволена из-за «абсолютно неприемлемого поведения».