В московском антикафе с минипигами нашли нарушения

Специалисты столичной прокуратуры проверили антикафе с минипигами на проспекте Мира в Москве, там нашли нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Учреждение находится в небольшом подвальном помещении. Там предоставляются услуги физического контакта животных с посетителями. На момент проверки в антикафе находились восемь минипигов.

Специалисты проверили, как содержаться животные и наличие необходимых документов. Они выявили в заведении множество нарушений законодательства, в том числе несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, нарушения прав потребителей и т. д.

По результатам проведенной в антикафе проверки приняты меры прокурорского реагирования, которые направлены на устранение нарушений.