В Московской области женщин поздравили с Днем матери

День матери отмечается каждый год в последнее воскресенье ноября. В 2024 году праздник матерей выпал на 24 ноября. Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил всех матерей Подмосковья и выразил особые слова благодарности мамам защитников специальной военной операции, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«Мама — самый дорогой человек на свете. Добрая, заботливая, родная — она всегда поможет и поддержит. Безграничная материнская любовь способна на великие чудеса. Поэтому ее по праву называют святой. Всех мам Подмосковья поздравляю с этим прекрасным праздником! Дорогие женщины, спасибо вам за то, что взяли на себя важнейшую из миссий. Многие подарили жизнь, многие — отогрели теплом домашнего очага детей, которые были его лишены. Особые слова благодарности сегодня мамам защитников Отечества. Вы воспитали детей настоящими патриотами. Низкий вам поклон», — сказал Брынцалов.

Он пожелал мамам счастья, здоровья и благополучия.

«Пусть ваши дети одаривают вас вниманием и радуют своими успехами. Мы со своей стороны будем и дальше делать все, чтобы вам было комфортно растить детей на подмосковной земле», — добавил Игорь Брынцалов.

В этот теплый и семейный праздник партия «Единая Россия» в Московской области провела ряд мероприятий, посвященных этому дню.

«На протяжении недели перед праздником мы, вместе с коллегами в каждом городском округе Московской области организовывали ряд мероприятий для мам. Особое внимание мы старались уделить женщинам из многодетных семей, а также тем, кто родил и воспитал настоящих защитников России, выполняющих боевой долг в зоне специальной военной операции! Силами партийцев и депутатского корпуса организовали посещение театральных постановок, музейных экспозиций. В некоторых округах организовали мастер-классы и творческие пространства на базе приемных, где дети своими руками изготавливали подарки для своих мам. Еще в ряде муниципалитетов провели встречи, где за чашкой чая собирали вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются наши дорогие мамы в повседневной жизни», — сообщил первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын.

Так, в Балашихе прошел мастер-класс для жен участников СВО, в ходе которого они изготовили обереги-сердечки, которые отправятся вместе с очередной партией гуманитарной помощи нашим бойцам на фронт. Обереги изготовили участницы мастер-класса, который состоялся в библиотеке имени Андрея Белого в Железнодорожном.

«Мы собрались здесь вместе с вами в преддверии очень значимого для всех нас праздника — Дня матери. Быть военными и служить Отечеству — это выбор мужчин. Вам же большое спасибо за ту теплоту, которая помогает нашим бойцам и очень для них важна!», — сказал депутат Мособлдумы, член фракции Тарас Ефимов.

Несколько оберегов сшила Олеся Морозова, ее супруг находится сейчас в зоне СВО. В их семье пятеро детей, старшему из которых 18 лет, а младшей Василисе — восемь.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Мой муж отправился добровольцем в зону СВО, и скоро будет уже полтора года, как он служит. Связь с ним удается поддерживать, но нечасто, пару раз он приезжал в отпуск на неделю», — сказала Олеся.

В дмитровской общественной приемной «Единой России» поздравить жен тех, кто отстаивает интересы нашей Родины в зоне проведения специальной военной операции, собрались депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, а также сами участники СВО.

«Ваши мужья сегодня выполняют священный долг, защищая нашу страну и наше будущее. Мы понимаем, как трудно вам, как много забот ложится на ваши плечи, но, несмотря на это, вы остаетесь опорой и поддержкой для своих семей», — отметила Марина Шевченко.

За чашкой чая с угощениями они обсудили меры поддержки участников СВО и их семей, поделились переживаниями и надеждами.

«Дорогие мамы! Ваша вера в мужчин, которые сегодня стоят на защите Родины, придает всем нам уверенность в скорейшей Победе», — сказала Марина Шевченко.

Пока мамы общались с депутатом Мособлдумы, для их детей был организован мастер-класс по созданию поздравительных открыток, которые они вручили своим любимым мамам.

В ступинском Доме культуры «Металлург» прошел праздничный концерт, посвященный празднику. Среди приглашенных гостей присутствовали матери участников специальной военной операции, многодетные мамы, мамы детей с особенностями развития и родители активной молодежи округа.

«День матери приобретает особое значение в Год семьи. Мама — хранительница домашнего очага, та, что дала жизнь и посвятила свою детям, та, которая дарит любовь на протяжении всей жизни. Хочу поблагодарить всех матерей, которые растят будущее нашей страны. Дети — главное богатство», — сказала член партии «Единая Россия» Юлия Калинина.

Также она вручила 18 активным матерям городского округа Ступино благодарственные письма главы муниципалитета Сергея Мужальских.

В Химках на площадке общественной приемной «Единой России» члены семей участников СВО приняли участие в экскурсии по выставке картин Альфии Пономаренко. Художница лично провела экскурсию по выставке картин и организовала мастер-класс по рисованию для детей военнослужащих.

«Сегодня мы празднуем День матери и отдаем дань уважения тем, кто воспитывает наших будущих защитников, кто поддерживает мужей и сыновей на передовой. Несмотря на трудности, они продолжают заботиться о своих семьях и воспитывать детей в духе патриотизма и любви к Родине», — сказал депутат совета депутатов «Единой России» городского округа Химки Александр Васильев.

Пока дети создавали подарки для своих мам, женщины могли воспользоваться услугами местных стилистов, которые подготовили для них праздничные прически.

«Единая Россия» продолжает работу над инициативами, направленными на поддержку матерей и семей участников СВО в Московской области. Основная задача — помочь улучшить качество жизни семей и создать более благоприятные условия для воспитания детей.

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