В Московской области завершается строительство государственного индустриального парка «Титан»

На первом отчетно-программном форуме «Есть результат!» в Екатеринбурге единороссы подвели итоги выполнения народной программы в сфере промышленности, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Как подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев, именно «Единая Россия» стояла у истоков принятия основных законов, касающихся развития и поддержки отечественной промышленности.

Они направлены на внедрение новых технологий, в том числе импортозамещающих, подготовку кадров и выполнение других положенийнародной программы. Развитие сети индустриальных и технопарков — одно из ключевых направлений документа.

Как отметил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Роман Терюшков, Подмосковье — регион-лидер по числу индустриальных парков.

«В Московской области действуют 6 особых экономических зон, 75индустриальных парков, около двух десятков технопарков, и при этом при всем строятся еще 8 новых государственных индустриальных парков. Один из них — „Титан“, у нас в городском округе Ленинский. Это полностью подготовленная инфраструктура: инженерные сети, дороги, социальная база, и, что самое важное, кадры», — рассказал парламентарий.

Государственные индустриальные парки — это площадки, где потенциальный инвестор получает готовую инженерную и транспортную инфраструктуру, производственные боксы «под ключ», колледж и сопровождение опытной управляющей компании.

В Подмосковье сразу пять таких парков находятся в высокой степени готовности, в том числе и «Титан». Торжественная церемония закладки первого камня при его строительстве состоялась в 2024 году при участии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главы Минпромторга РФ Антона Алиханова и генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

Общая площадь парка превысит 100 гектаров. Здесь будет создано более 5 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект порядка 50 миллиардов рублей.

Как сообщил подрядчик строительства парка, гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев, в соответствии с передовым стандартом „Все включено“ на территории „Титана“ будут предусмотрены готовая инженерно-транспортная инфраструктура, зоны отдыха, спортивные площадки, заведения общественного питания, а также профильный образовательный колледж.

«Это современный индустриальный парк, который предназначен для размещения на территории Московской области современных, высокотехнологичных предприятий. Основной профиль наших компаний-резидентов — это робототехника, авиатехника, радиоэлектроника. Размещение в индустриальном парке является для них большим подспорьем: это сокращение сроков запуска и экономия средств. Готовность парка сейчас составляет более 90 процентов», — сообщил Антон Афанасьев.

Один из ключевых резидентов «Титана» — госкорпорация «Росатом», которая планирует запустить на его территории производство электронно-компонентной базы. Авиационный центр (ГК «Протектор») намерен развернуть здесь производство компонентов авиационных двигателей и шасси, а также открыть цех по капитальному ремонту воздушных судов гражданской авиации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.