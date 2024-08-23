В Московской области запустили сервис по вывозу ненужных вещей

На региональном портале госуслуг запустили сервис по вывозу ненужных вещей. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«Мы знаем, чтобы правильно утилизировать бытовую технику, ее нужно самому отвезти в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. Благодаря новому сервису на региональном портале избавиться от ненужных вещей можно быстро и просто. Все, что требуется, — оформить онлайн-заявку», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Новый сервис «Вывоз ненужных вещей» доступен на главной странице регионального портала в разделе «Сервисы». Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться на портале. При оформлении заявки следует выбрать предмет для вывоза: это может быть как мелкая мебель, так и чугунная ванна. После этого необходимо указать адрес, подходящие дату и время, а также добавить контакты.

Специалисты сервиса свяжутся с заявителем для подтверждения заявки и согласования сроков вывоза. Если предмет будут вывозить бесплатно, специалисты отключат технику от электросети и водопровода. Предварительно потребуется демонтировать предмет.

«Сервис удобен тем, что вывезти можно разные вещи — от старой мебели или техники до автомобиля. А заявка оформляется онлайн в пару кликов», — добавила Надежда Куртяник.

Крупногабаритную технику и предметы из металлов можно вывезти бесплатно. Мебель, изделия из дерева или макулатура утилизируются на платной основе. Стоимость вывоза можно уточнить на странице сервиса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.