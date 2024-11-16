В Московской области заканчивается пожароопасный сезон

Агулов: за время пожароопасного сезона в лесах Подмосковья возникло 198 пожаров

15 ноября в лесах Подмосковья закрывается пожароопасный сезон (ПОС), который был открыт 1 апреля. С его открытия на землях лесного фонда региона возникло 198 пожаров, рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Обстановка с пожарами в 2024 году

Фото - © Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

«Общая площадь, пройденная огнем, составила 101,99 га. По сравнению с предыдущим годом зафиксировано увеличение количества пожаров на 17 возгораний и уменьшение их площади — на 42,9 га. За счет высокой скорости реагирования на лесные пожары и оперативности их ликвидации средняя площадь на момент ликвидации пожаров составила 0,52 га», — рассказал Агулов.

Обстановка с природными пожарами была стабильной, возгорания были обнаружены и ликвидированы своевременно. Специалисты не допустили чрезвычайных ситуаций, объекты экономики и населенные пункты не пострадали. Агулов подчеркнул, что показатель площади лесных пожаров для региона (343,46 га) не превышен и составил 30% от планового показателя.

Работа властей во время ПОС

Фото - © Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

«По программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева мы регулярно обновляем парк лесопожарной техники, осваиваем новые технологии обнаружения, что позволило на 5 минут — с 54 до 49, сократить время реагирования на возгорания по сравнению с 2023 годом», — добавил Агулов.

70 пожаров обнаружили с помощью видеокамер, 63 — по сообщениям местных жителей, 39 — при проведении наземного патрулирования и 26 — при патрулировании авиационном. К тушению привлекли 2 698 сотрудников лесопожарных служб и 1 328 единиц техники.

Пик пожаров пришелся на сентябрь из-за повышенной температуры и отсутствия осадков. В этот месяц возникло и было ликвидировано 134 возгорания на площади 64,10 га. Основной причиной пожаров остается нарушение правил пожарной безопасности со стороны человека, а также пал сухой травы.

Антирейтинг среди округов и лесничеств

Фото - © Пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Больше всего пожаров возникло в Ногинском (69), Виноградовском (30), Московском учебно-опытном (21), «Русский лес» (19) и Егорьевском (13) лесничествах.

По площади, пройденной огнем, антирейтинг выглядит так: Ногинское (35,36 га), Дмитровское (6 пожаров — 13,69 га), Московское учебно-опытное (13,53 га), Орехово-Зуевское (12 пожаров — 12,59 га) и Егорьевское (5,48 га) лесничества.

В разрезе городских округов: Балашиха (29), Павлово-Посадский (24), Ступино (19), Раменский (17), Богородский (15).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека», — сказал Воробьев.