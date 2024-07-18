В Московской области выбрали амбассадоров Всероссийского проекта «ТопБЛОГ»

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Официальными представителями первого в РФ образовательного проекта для блогеров станут талантливые, амбициозные и креативные авторы социально-значимого и полезного контента.

«Амбассадоры проекта „ТопБЛОГ“ — уже состоявшиеся авторы, аудитория которых достигает от нескольких десятков до сотен тысяч подписчиков, а медиаохваты исчисляются миллионами просмотров. Каждый из них готов делиться уникальным опытом с единомышленниками и транслировать идеи и ценности платформы „Россия — страна возможностей“, — рассказал исполнительный директор АНО „Россия — страна возможностей“, ректор Мастерской управления „Сенеж“ Андрей Бетин.

Московскую область будут представлять музыкант из Химок, победитель третьего сезона проекта Екатерина Бурдаева и спортсмен из Одинцовского округа, финалист второго сезона Павел Корпачев.

Екатерина — талантливый энтомузыкант, композитор и обладатель премии Russian World Music Awards. Девушка входит в ТОП-10 лучших этномузыкантов РФ, играет на 20 различных инструментах от балалайки до ханга. Еще она участвует в многочисленных съемках на телевидении, а также выпустила песню и клип «Ты без ответа», посвященную теракту в «Крокусе».

Павел ведет популярный канал на площадке «Дзен», посвященный здоровью, тренировкам и правильному питанию. Более 2 тысяч его статей набрали почти 40 млн просмотров, а видеоролики посмотрели более 30 млн раз. Статьи блогера издаются в журналах и газетах, также у Павла имеются каналы на других медиа площадках.

Кроме того, в команде амбассадоров проекта педагоги и врачи, ученые и дизайнеры, музыканты и спортсмены, путешественники и журналисты. Самые активные из них получат денежные сертификаты на наружную рекламу по Москве и Московской области, чтобы рассказать о своих блогах в федеральной столице.

Следующий набор в команду официальных представителей образовательного проекта пройдет осенью текущего года. Жители Подмосковья могут стать участниками нового сезона проекта, подав заявку на сайте.

Проект «ТопБЛОГ» помогает перспективным блогерам построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в соцсетях. Он объединил более 150 тыс. человек из 89 регионов РФ и 45 стран мира.