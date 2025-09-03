В Московской области стартует дополнительный период ГИА-11

В Подмосковье начинается дополнительный период государственной итоговой аттестации для учащихся 11 классов. 4 сентября состоится единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, который является одним из ключевых предметов в аттестации. На экзамен заявлено 54 участника, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Для обеспечения комфортных условий для всех участников будет организовано два пункта проведения экзаменов — в Химках и Люберцах. Экзамен начнется в 10:00 и продлится 3 часа 30 минут.

В целях обеспечения прозрачности и честности процесса предусмотрено присутствие пяти общественных наблюдателей в пунктах проведения экзаменов, а также пяти онлайн-наблюдателей в ситуационном центре (СИЦ).

Результаты будут известны не позднее 12 сентября, а в случае необходимости для участников будет организован резервный день для сдачи экзамена — 23 сентября.

Всего в дополнительном периоде примут участие 256 одиннадцатиклассников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.