В Московской области стартовала регистрация на новый сезон проекта «Флагманы образования»

Проект «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыл предварительную регистрацию для жителей Московской области на сезон 2026 года. Принять участие могут педагоги, управленцы, студенты и учащиеся 9–11 классов, сообщает пресс-служба организаторов.

В рамках цифровой платформы доступны сервисы «Библиотека контента» и «Каталог возможностей». Первый сервис содержит обучающие курсы, аналитические материалы и кейсы по государственной политике, проектной деятельности, командообразованию и наставничеству. Второй сервис предлагает подборку конкурсов, грантов, стажировок и образовательных программ от партнеров проекта.

Руководитель проекта Артем Миронов отметил, что предварительная регистрация позволит участникам познакомиться с цифровой экосистемой и выстроить индивидуальную траекторию развития. Подать заявку можно на сайте проекта. Информация о начале регистрации в конкурсные треки будет опубликована позже.

Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Инициатива направлена на выявление и развитие лидеров в сфере образования и предоставляет участникам доступ к дополнительным мероприятиям и сервисам для профессионального роста.