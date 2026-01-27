В Московской области стартовал набор в третий сезон «Школы тренеров команд»

Мастерская управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявила о начале приема заявок на третий сезон программы «Школа тренеров команд». Обучение пройдет с марта по октябрь 2026 года, сообщает пресс-служба организаторов .

Набор участников в третий поток образовательной программы «Школа тренеров команд» стартовал в Мастерской управления «Сенеж». Программа направлена на подготовку специалистов, способных сопровождать управленческие команды на всех этапах их развития. Подать заявку можно до 24 февраля на официальном портале.

К участию приглашаются специалисты с высшим образованием и опытом работы от 3 до 10 лет в сфере тренингов, коучинга, фасилитации, командообразования или работы со спортивными коллективами. Отбор проходит в несколько этапов: оцениваются компетенции, лидерские качества, мотивация и готовность к командировкам. В 2026 году обучение смогут пройти 100 лучших кандидатов.

Первый проректор мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров отметил, что выпускники программы уже во время обучения участвуют в сопровождении крупных мероприятий Президентской платформы и образовательных проектов. За два предыдущих сезона сертифицированными тренерами стали 160 человек из 46 регионов России, которые провели более 60 собственных тренингов и мастер-сессий.

В новом сезоне особое внимание уделят прикладным выпускным проектам — командообразующим тренингам для управленческих команд регионов. Они будут реализованы совместно с центрами развития компетенций и Корпоративными университетами. Такой формат уже успешно опробован в Томской области и теперь будет масштабироваться в других регионах.

Обучение включает три очных модуля, онлайн-сопровождение, стажировки и итоговую аттестацию. Лекции и мастер-классы проведут эксперты федерального уровня, среди которых Марк Кукушкин, Ольга Самоварова и Тахир Базаров. Выпускники программы смогут реализовать собственные проекты и стать наставниками для новых участников.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» создана по инициативе президента РФ Владимира Путина и объединяет более 25 млн участников из 89 регионов и 150 стран мира. Мастерская управления «Сенеж» выступает центром обучения управленцев, государственных служащих и молодежи, а также организует всероссийские образовательные мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.