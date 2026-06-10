В Московской области состоялся гранд-финал всероссийского конкурса «Кибердром.Курсант»

сегодня в 12:16

В Московской области на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоялся гранд-финал всероссийского конкурса «Кибердром.Курсант» отдельного трека «Сила России» VIII всероссийского проекта «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений в режиме соревнований „Кибердром“ среди высших учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и силовых и правоохранительных ведомств, сообщает пресс-служба администрации городского округа Орехово-Зуево.

В качестве членов жюри в финале выступили представители ГГТУ — доцент Института дополнительного образования Евгений Сергеевич Сарыков и старший преподаватель кафедры информатики и физики Андрей Андреевич Можаев.

В финальной части состязаний соревновались девять команд, представлявших шесть ведущих силовых структур страны. Участникам предстояло пройти шесть комплексных этапов, включая сборку и настройку БПЛА, управление наземной и воздушной робототехникой, преодоление специализированной полосы препятствий и решение прикладных задач по построению мультиагентных систем управления беспилотными комплексами. Программа этапов включала:

• «ДРОН-ПОИСК» — сборка и настройка беспилотного воздушного судна самолетного типа для выполнения полетов и обнаружения людей, терпящих бедствие в природной среде с использованием программного обеспечения, предназначенного для автоматизированного поиска;

• «ДРОН-ПВО» — скоростное пилотирование в программном симуляторе беспилотного воздушного судна типа «ПИРАНЬЯ 10» для поражения беспилотников противника;

• «КИБЕРДОСТАВКА» — управление робототехническим средством типа «Пчелка» на трассе с препятствиями для точной доставки груза в заданную зону в полевых условиях;

• «ДРОН-БАТИСКАФ» — пилотирование беспилотными воздушными судами без FPV-оборудования и умение управлять необитаемыми подводными аппаратами в бассейне для точной загрузки и доставки груза в заданную зону;

• «РАЗБОРКА-СБОРКА БВС и АК» — разборка, сборка и настройки беспилотников типа «МИНИН-10», а также автомата Калашникова;

• заключительный этап конкурса «КИБЕРТРИАТЛОН» позволил оценить уровень физической подготовки и навыки стрельбы из оружия.

По итогам турнира первое место разделили команды «Дзержинцы» — Саратовский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации и «Кибердесант» — Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны РФ (г. Москва).

Второе место заняла команда «Квантор» (ФКОУ ВО «Воронежский институт ФСИН России», Воронежская область), третье — «Сибирские летуны» (Сибирский юридический институт МВД России, Красноярский край).