В Московской области прошли учебно-методические сборы с сотрудниками группы пробации

В ГУФСИН Подмосковья с сотрудниками группы пробации прошли учебно-методические сборы на тему: «Организация работы в государственной информационной системе „Единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация“, в которых приняли участие заместитель начальника ГУФСИН Лидия Скворцова, а также сотрудники заинтересованных служб, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Участники изучили порядок работы с системой, возможность получения консультативной и технической поддержки. В рамках занятия сотрудники смогли задать вопросы о практическом применении ГИС «Пробация» и интеграции новой системы в текущую деятельность.

Создание и внедрение государственной информационной системы «Единый реестр лиц, в отношении которых применяется пробация» является важным этапом реализации Федерального закона от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Российской Федерации».

