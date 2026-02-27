В Московской области прошел методический семинар для управленческих команд школ

27 февраля 2026 года в рамках системной работы по повышению качества образования в регионе состоялся региональный практический семинар «Использование результатов оценочных процедур: от диагностики проблем к эффективным решениям». Мероприятие прошло в очном формате и собрало управленческие команды 49 школ с низкими образовательными результатами, а также специалистов, оказывающих методическую поддержку, передает пресс-служба Минобр региона.

Семинар был направлен на восполнение методического пробела и предоставление участникам конкретных инструментов для системного решения проблем.

В ходе мероприятия участники ознакомились с современными подходами к построению эффективной управленческой модели, рассмотрели типичные управленческие ошибки и пути их преодоления. Особое внимание было уделено использованию результатов оценочных процедур как основе для формирования внутренней системы оценки качества образования. Участники узнали, как правильно интерпретировать данные внешних оценок и выявлять проблемные зоны в подготовке учащихся.

Центральной темой семинара стала групповая практическая работа, в ходе которой школьные команды разработали элементы дорожной карты, которые можно будет доработать и внедрить в практику своих школ.

Формат работы на семинаре позволил участникам не только отработать конкретные навыки, но и обменяться опытом с коллегами, увидеть альтернативные подходы к решению схожих проблем и получить обратную связь от экспертов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.