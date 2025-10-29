В Московской области прошел главный форум индустрии вендинга VendCamp 2025

В форуме приняли участие представители вендинговых компаний, производителей оборудования и продукции, IT-интеграторов, банков и органов власти из 27 регионов страны.

VendCamp стал ключевой площадкой не только для обмена опытом, но и для стратегического укрепления позиций Союза СОТА как лидера и драйвера вендинговой отрасли России.

Одной из главных тем форума стала трансформация рынка и внедрение проекта «Автоматизированное питание в школах». С приветственным словом к участникам пленарной сессии обратилась Татьяна Буцкая, депутат Государственной думы РФ. Она подчеркнула, что тема автоматизированного школьного питания сегодня приобретает особую значимость, так как напрямую связана с задачами сохранения здоровья детей и формирования культуры питания в образовательной среде.

Также участники мероприятия уделили внимание вопросам внедрения биометрических технологий, которые неизбежно затронут всю индустрию. На форумы выступили представители НСПК и ЦБТ, а также эксперты банков и операторов вендинга. Были озвучены разные сценарии внедрения биометрии, показаны готовые решения банков и операторов вендинга. Участники сессии смогли убедиться в безопасности технологии и активном росте аудитории потенциальных покупателей с подтвержденной биометрией.

Форум открыл президент Союза СОТА Леонид Нестеренко. Он подчеркнул, что «подобные мероприятия формируют лицо индустрии, помогают объединить усилия операторов и партнеров, запускать совместные проекты и максимально эффективно отвечать на вызовы рынка».

«Именно на VendCamp рождаются инициативы, которые затем реализуются по всей стране и способствуют развитию как малого, так и крупного вендинга», — заявил Леонид Нестеренко.

Заместитель министра сельского хозяйства Московской области Сергей Оганов поприветствовал аудиторию VendCamp 2025 и отметил, что форум заметно «подрос» в количестве участников. Он также поделился перспективами развития отрасли: к 2026–2027 годам предполагается, что вендинг будет занимать 30% всего рынка нестационарной торговли, а к 2030 году — уже половину.

Сенатор Совета Федерации Елена Дягилева посетила второй день форума. Сенатор выразила поддержку вендингу, отметив, что индустрия очень перспективная и, что особенно важно, развиваются социальные проекты, такие как автоматизированное питание в школах.

VendCamp 2025 стал местом рождения идей, новых партнерств и крепких деловых связей. Благодаря Союзу СОТА, форум продолжает объединять ключевых игроков рынка, создавая мощный кластер для укрепления вендинга в России. Участники отметили высокий уровень организации, продуктивность дискуссий и уникальную атмосферу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.