В Московской области произвели более 116 тыс т корма для домашних животных

На прилавках магазинов сегодня можно найти корма для животных с разными вкусами и добавками, произведенные в Подмосковье. Все они изготавливаются из натуральных ингредиентов и позволяют питомцам питаться правильно и сбалансированно, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По данным статистики, объем производства готового корма для собак, кошек и прочие домашних питомцев в марте 2024 года составил более 116 тыс. тонн. Это на 6,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Важно отметить, что Московской областью в марте 2024 года было также произведено 50% готового корма для непродуктивных животных от общего объема в ЦФО и 32% от общероссийского объема.

Таких высоких результатов удалось достичь, в том числе, за счет работы производителей «ГросШеф», «Глобал Петфуд», «РУСКАН», а также «МАРС».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.