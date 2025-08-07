В Московской области продолжается поддержка ИТ-отрасли

В Московской области подписали соглашения о выдаче ИТ-грантов. Финансовую поддержку от региона получили 4 компании. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Развитие цифровой экономики и укрепление технологического потенциала Подмосковья — стратегические задачи региона. В этих целях ИТ-компаниям, соответствующим установленным критериям, предоставляется комплекс мер государственной поддержки. Данные инициативы направлены на создание конкурентоспособных технологических решений и обеспечение лидерских позиций области в сфере информационных технологий», — отметил первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Грантополучателями стали ООО «РТК-Платформа здоровья», ООО «ПерфектКом АйТи Солюшнс», ООО «ВегаМашПроект», ООО «РТ МИС».

Подать онлайн-заявку может компания, которая зарегистрирована в Подмосковье, имеет выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляет основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. руб. в месяц. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.