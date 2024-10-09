В Московской области появился «Серебряный клуб» для старшего поколения

Данный проект также стартовал в 26 городах страны.

«На данный момент в России насчитывается порядка 34,5 млн людей старше 60 лет. Это большая часть нашего населения, наши бабушки и дедушки, которым, с одной стороны, важно получать поддержку окружения, а с другой — развиваться и учиться новому. Мы нашли для этого свой, на мой взгляд, крайне интересный формат и запустили Серебряный клуб, который на данный момент работает в ряде российских городов, в том числе в Московской области — в Сергиевом Посаде, Балашихе, Красногорске, Одинцове. Уверен, что эти встречи не просто научат участников цифровой и финансовой грамотности, но и позволят обрести новых друзей», — сказал заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

На 55 площадках, которые выбраны для встреч, сотрудники банка просто и доступно будут рассказывать, как обезопасить свои финансы от мошенников, приумножить накопления, эффективно экономить, делать покупки с выгодой для бюджета и многое другое.

Полный перечень городов, в которых запустился проект, а также перечень планируемых мероприятий можно найти на сайте «Активный возраст» по ссылке (https://sberbankaktivno.ru/events)