В Московской области подведены итоги Областной выставки «ТЕХНОФЕСТ»

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Подведены итоги Областной выставки «ТЕХНОФЕСТ» лучших работ среди обучающих образовательных организаций Московской области за 2023-2024 учебных год, передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

От городского округа Красногорск, по итогам муниципального отборочного этапа этого конкурса были поданы 11 проектов.

Из всех 11 участников от Красногорска одно первое место в номинации Технические «3D объекты " с проектом « Экраноплан», занял воспитанник Красногорского «Кванториума» Чеботарев Артём.

Юные инженеры авиамодельного клуба " ЗИГЗАГ " Нахабинской средней школы № 3, заняли два вторых места по Московской области.

Это проект «разведывательно беспилотника», автор Дорогов Алексей в номинации «Авиамодели» и Плотников Александр в номинации «Космические аппараты» с проектом «Инопланетный вездеход».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.



