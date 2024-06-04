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В Московской области подведены итоги Областной выставки «ТЕХНОФЕСТ»

Общество

Подведены итоги Областной выставки «ТЕХНОФЕСТ» лучших работ среди обучающих образовательных организаций Московской области за 2023-2024 учебных год, передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

От городского округа Красногорск, по итогам  муниципального  отборочного этапа  этого  конкурса были   поданы 11 проектов.

Из всех 11 участников  от  Красногорска одно первое место в номинации Технические «3D объекты " с проектом « Экраноплан», занял воспитанник  Красногорского «Кванториума» Чеботарев Артём.

Юные инженеры  авиамодельного клуба " ЗИГЗАГ " Нахабинской  средней школы № 3,  заняли  два вторых места по Московской области.

Это проект  «разведывательно беспилотника», автор  Дорогов Алексей в номинации «Авиамодели» и  Плотников Александр  в номинации «Космические аппараты» с проектом   «Инопланетный  вездеход».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.