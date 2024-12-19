15 и 16 декабря Ивантеевский музыкально-драматический театр представил премьеру спектакля «Мы — люди!», в основу которого легли восемь рассказов Чехова: «Два газетчика», «Размазня», «Ушла», «Длинный язык», «Месть женщины», «Хирургия», «Злоумышленник», «Бумажник». Премьеру приурочили к юбилею великого русского писателя: в январе 2025 года Антону Павловичу исполнится 165 лет со дня рождения, сообщила пресс-служба театра.

17 и 18 декабря премьерные показы прошли на сцене Пушкинского музыкально-драматического театра.

«В нашей стране мощная драматургия и режиссура началась именно с Чехова. Он стал неким вектором и для актеров, и для режиссеров, и для зрителей. Каждый раз, прикасаясь к литературному наследию Антона Павловича, испытываешь невероятный трепет и удовольствие. Чехов — настоящий мастер, объединивший в своих произведениях тонкий юмор и глубокую философию. В своем спектакле мы сохранили глубину чеховских идей о вечных ценностях, но подали их в яркой, современной форме. Такое оформление найдет отклик в сердцах молодых зрителей», — комментирует художественный руководитель постановки Артем Бибилюров.

«Спектакль „Мы-Люди!“ — это не просто постановка по ранним рассказам Чехова, а смелое переосмысление классики, где происходит синтез философии и юмора, классической музыки и современных композиций, изящной хореографии и неожиданного оформления.

Постановщики спектакля признались, что постановка задумывалась как спектакль-трансформер: «Мы хотим сделать его многосерийным, то есть постоянно включать в постановку новые рассказы, чтобы можно было смотреть Чехова бесконечно. Чехова очень сложно играть, сложно ставить. Для того, чтобы постановка случилась, нужно любить, нужно чувствовать Чехова, проникаться атмосферой его произведений. А самое главное, надо любить Человека, как любил его Антон Павлович».

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры». При партнерской поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и администрации городского округа Пушкинский.

Художественный руководитель спектакля — заслуженный деятель искусств РФ Артем Бибилюров;

Режиссер — Полина Нахимовская;

Художник — Михаил Карягин;

Хореограф — Данил Музипов;

Композитор — Алевтина Добрынина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.