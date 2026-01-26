В Московской области отметили День студента

В честь памятной даты подмосковные единороссы организовали ряд акций и торжественных мероприятий. Как отметил секретарь областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, в Подмосковье живут и учатся тысячи талантливых ребят, которые являются главным интеллектуальным и творческим потенциалом региона.

В Балашихе секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров посетил Российский государственный университет народного хозяйства имени В. И. Вернадского.

На встрече со студентами поднимались вопросы развития городской инфраструктуры, поддержки молодых профессионалов и трудоустройства.

«Приятно видеть активных, думающих, неравнодушных студентов, которые искренне интересуются жизнью города и своим будущим. Ребята сами отметили, что Балашиха сегодня — один из самых молодежных округов Подмосковья, для нас важно создавать здесь условия, чтобы учеба, самореализация и старт карьеры были комфортными и перспективными», — сказал Сергей Юров.

На сегодняшний день в ВУЗе обучаются более 6 тысяч студентов. Направления специальностей: от IT-технологий до агропромышленного комплекса. За последний учебный год в университете было открыто более 20 новых образовательных программ. Все это позволяет готовить кадры, отвечающие реальным запросам экономики и социальной сферы.

В Серпухове в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» во Дворце культуры «Россия» впервые прошел зимний бал.

А в Доме культуры «Лира» наградили учащихся Чеховского техникума СП-4 (п. Пролетарский). Почетной грамотой отметили будущего пожарного Владимира Чикирева. После начала СВО он на время оставил учебу и добровольцем отправился в зону спецоперации. После ранения и реабилитации Владимир вернулся в техникум.

В Бронницах на встрече со студентами обсудили возможность присвоения городу статуса наукограда. Участие в ней приняли секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Дмитрий Лысенков, а также депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

В рамках официальной части состоялось вручение благодарственных писем студентам, проявившим себя в учебе, спорте, научной и общественной деятельности.

В Кашире студентов структурного подразделения колледжа «Московия» поздравил секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Роман Пичугин. Лучшие студенты получили благодарственные письма.

Структурное подразделение профессионального колледжа «Московия» уже более 50 лет готовит специалистов железнодорожной отрасли — машинистов, техников и проводников. За все время учреждение выпустило свыше 50 тысяч специалистов для железнодорожного транспорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.