В Московской области обучают членов УИК перед Единым днем голосования-2024

В подмосковных Мытищах глава Территориальной избирательной комиссии (ТИК) Татьяна Гордеева провела встречу с более 100 председателями участковых избирательных комиссий (УИК). Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Во время лекции слушателям напомнили, что во время Единого дня голосования в 2024 году жители будут выбирать членов Совета депутатов. Также Гордеева рассказала о грядущих нововведениях. Например, в первый раз муниципальные выборы организуют с использованием технологии дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Председатели УИКов, по словам Гордеевой, получили наиболее актуальные знания. Им дали советы по тому, как подготовить избирательные участки к проведению выборов. Также им порекомендовали заранее проверить всю технику на участках и связь.

Глава ТИК отметила, что встретится с теми председателями УИК, которые до ЕДГ-2024 не проводили выборы, в следующий раз. Их будут обучать по индивидуальной программе.

Выборы муниципальных депутатов проведут в Московской области с 6 по 8 сентября. Голосовать можно очно на участке или онлайн, через ДЭГ.

Чтобы поучаствовать в дистанционном удаленном голосовании, нужно подать заявление на платформе Vibory.gov.ru через Госуслуги. Отправить его можно до 2 сентября.

Отдать голос через ДЭГ можно с 08:00 6 сентября по 20:00 8 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», – сказал Воробьев.