В Московской области обсудили вопросы привлечения осужденных к труду

В Федеральной службе исполнения наказаний прошло Всероссийское совещание по вопросам взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и бизнес-сообществом по привлечению осужденных к труду. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области

В режиме видеоконференцсвязи под председательством заместителя директора ФСИН России Рустама Степаненко в совещании приняли участие начальник ГУФСИН России по Московской области Александр Ветров, заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Александр Зайцев, заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Андрей Куликов, Вице-президент Союза «Торгово-промышленная палата» Московской области Владимир Писарюк, а также сотрудники заинтересованных служб ГУФСИН.

Со вступительным словом к присутствующим обратились председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова, а также заместитель Министра юстиции Российской Федерации Вадим Баланин.

Участники совещания рассмотрели вопросы исполнения Планов по размещению заказов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в учреждениях УИС за 2024 год и реализацию мер по участию исправительных учреждений в государственных программах развития регионов с целью максимального привлечения осужденных к труду.

Стороны обсудили возможность оказания содействия промышленному сектору уголовно-исполнительной системы в размещении заказов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг для региональных и муниципальных нужд на производственных мощностях исправительных учреждений.

Особое внимание было уделено организации взаимодействия территориальных органов ФСИН России с региональными Торгово-промышленными палатами.