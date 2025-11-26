В Московской области объявили победителей конкурса «Лучший по профессии»

Конкурс проходил в несколько этапов, в рамках мероприятияоценивалась подготовка аварийных бригад, оперативность диспетчерских служб, а также компетенции инженеров, экскаваторщиков и сварщиков.Организатор мероприятия — Министерство ЖКХ Московской области, при участии Сбера, который выступил партнером конкурса.

Победителями в номинациях стали:

• «Лучший машинист экскаватора» — Белоусов Сергей Анатольевич, АО «Водоканал», г. Королев;

• «Лучший газоэлектросварщик» — Денисов Сергей Николаевич, МУП КХ «Егорьевские инженерные сети»;

• «Лучший диспетчер» — Шмелева Юлия Борисовна, АО «Люберецкий водоканал»;

• «Лучший инженерно-технический работник» — Левин Юрий Александрович, МУП «Водоканал г. Подольска».

«За каждой аварийно-восстановительной работой, надежной работой системы водоотведения стоит специалист, который знает и любит свое дело. Этот конкурс — повод сказать спасибо тем, чей труд обычно остается в тени. Приятно видеть целые династии профессионалов и то, как отрасль растит новое поколение специалистов, готовых сохранять лучшие традиции. На следующий год постараемся масштабировать мероприятие до полноценного фестиваля ЖКХ, чтобы как можно больше мастеров смогли показать себя», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Отдельно отметили номинацию «За верность профессии», в которой участвовали трудовые династии. Конкурсанты смонтировали творческие ролики, по которым их оценила комиссия. Видео победителя в этой номинации зрители посмотрели прямо на церемонии награждения.

«Сбер как партнер региона видит свою задачу не только в финансовой поддержке, но и в развитии человеческого капитала. Этот конкурс — прямая инвестиция в качество жизни в Подмосковье. Высокий класс специалистов ЖКХ — это необходимый элемент для обеспечения надежной работы коммунальной инфраструктуры и основа для дальнейшего развития», — считает управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Победителям и призерам были вручены дипломы Вице-губернатора Московской области Владислава Мурашова и министра ЖКХ Московской области Кирилла Григорьева, а также специальные призы от Сбера.

«Нам, как специалистам, всегда нужно получать поощрение. Особенно приятно, когда труд видят и отмечают на таком высоком уровне. Организация конкурса очень порадовала, он привнес в повседневную рабочую рутину что-то новое и интересное. Конкурс, я уверена, вдохновляет молодых людей — мастеров своего дела на работу в нашей профессии», — заключила победитель в номинации «Лучший диспетчер» Юлия Шмелева.