В Московской области начался сбор брусники

Любителями тихой охоты в лесах Подмосковья замечены первые спелые ягоды брусники. Маленькие низкорослые кустики с яркими красными ягодами привлекают внимание и не дают пройти мимо. Минэкологии просит жителей быть внимательными при сборе этих ягод, ведь в лесах региона произрастают ядовитые виды, которые можно спутать с брусникой. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«Для любителей тихой охоты начался сезон сбора не только грибов, но и ягод. В наших лесах в след за черникой поспела брусника. Обычно эти две ягоды произрастают в одних и тех же биотопах, поэтому зачастую их можно встретить растущими по соседству. При походе в лес за сбором этих красных полезных ягод важно уметь отличать их от других, напоминающих их видов», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам ученых, важно уметь отличать бруснику от других ядовитых (волчье лыко, ягоды ландыша майского) и редких, занесенных в Красную книгу Московской области, ягод (княженика, кизильник среднерусский, толокнянка обыкновенная).

Листья брусники блестящие, очередные, частые, кожистые, на коротких черешках. Ягоды — красные многосемянные шаровидные блестящие до 8 мм в диаметре, несущие на верхушке засохшую чашечку, кисло-сладкого вкуса.

Брусника является общераспространенным видом и собирать ее ягоды для собственных нужд можно повсеместно, однако специалисты не рекомендуют собирать ее вблизи дорог общего пользования и в черте города, ведь, как и грибы, растения и их плоды могут накапливать в себе различные вещества, выбрасываемые автотранспортом в атмосферу.

«Напоминаем жителям о том, что в регионе произрастают краснокнижные ягоды, сбор которых запрещен в любом месте и любое время. К ним относятся: шикша, кизильник среднерусский и черноплодный, княженика, морошка, жимолость голубая, вишня степная и другие виды, с которыми каждый может ознакомиться, заглянув в Красную книгу Московской области», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.