В Московской области масштабно отпраздновали День молодежи-2026

1 июня на площадке V юбилейного Международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения Первых» запущена регистрация на участие в фестивале по случаю празднования Дня молодежи-2026. Зарегистрироваться можно через чат-бот в национальном мессенджере «Макс». Празднование Дня молодежи-2026 пройдет по всей стране 27 июня 2026 года в единой концепции «Мечта.Гордость.Единство». Молодежные движения и организации, ведущие российские компании представят свои проекты и программы с возможностями для детей и молодых людей. С программой проведения фестиваля в регионах России можно ознакомиться на сайте деньмолодежи.рф .

«В июне мы отмечаем сразу два важных праздника — День защиты детей и День молодежи. Забота о подрастающем поколении — для нас приоритет. По инициативе Президента Владимира Путина в России запущен нацпроект „Молодежь и дети“, который дает ребятам широкие возможности для самореализации. Это проведение олимпиад и грантовых конкурсов, создание образовательной инфраструктуры, развитие волонтерства и студенческого туризма и многое другое. 27 июня по всей стране пройдут мероприятия Дня молодежи. Символично, что регистрация на них стартует именно сегодня», — отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

В тематических зонах фестиваля будут представлены возможности и достижения сфер образования, науки, технологий, творчества, предпринимательства и других направлений. Они станут «пространствами действий», где каждый сможет проявить себя и сделать осознанный шаг к личному или командному развитию.

«Молодость — это время мечтать, гордиться историей и достижениями нашей страны и быть вместе независимо от национальности и вероисповедания. Поэтому в этом году празднование Дня молодежи во второй раз пройдет по всей стране в единой концепции „Мечта.Гордость.Единство“. Фестиваль объединит россиян самых разных возрастов и профессий. Каждый участник фестиваля сможет совершить полезное дело: отправить гуманитарную помощь военнослужащим и их семьям, а также жителям приграничных регионов, стать донором, пообщаться с ветеранами СВО, подать заявку на грантовый конкурс, презентовать свой проект, присоединиться к молодежным движениям, встретить единомышленников и партнеров, познакомиться с культурой и традициями народов России и узнать о возможностях и мерах поддержки для детей и молодых людей, которые объединены в национальном проекте „Молодежь и дети“», — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

Центральной площадкой Дня молодежи в Московской области станет Парк культуры и отдыха им. В. Талалихина в Подольске — здесь развернутся ключевые события в рамках федеральной концепции «Мечта.Гордость.Единство». Пространство «Мечта» соберет проекты молодых предпринимателей и творческих команд, на площадке «Гордость» пройдут встречи с героями нашего времени, а зона «Единство» будет посвящена истории, традиционным ценностям и связи поколений. Главным арт-объектом станет белая фигура коня, расписанная подмосковными художниками с использованием локальных орнаментов и символов. На главной сцене выступят молодые таланты и приглашенные артисты.

«В Подмосковье сложилась традиция отмечать День молодежи ярко и с пользой. Это не просто праздник, который мы готовим для ребят, но и возможность для них самим заявить о себе: рассказать о своих проектах, добрых делах, найти единомышленников и поделиться опытом», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Насыщенную программу подготовили и другие города. В Домодедове праздник пройдет в парке «Елочки». Посетителей ждут лектории с участием общественных движений и молодых предпринимателей, выставка изделий мастеров, специализированные площадки, где можно будет сплести маскировочные сети и написать письма военным на передовую СВО. Главным событием станет масштабный квест «Конь-Огонь»: участники получат «Паспорт молодости» и пройдут девять тематических локаций — от караоке под баян до географических испытаний и танцевальных заданий. Завершит день праздничный концерт и розыгрыш музыкального лото.

В Ногинске основные действия развернутся в Центральном городском парке и на стадионе «Знамя». День начнется с турнира по мини-футболу, затем откроются танцевальный чемпионат, арт-пространство, фольклорная площадка «Истоки» и фотовыставка «Взгляд». Кульминацией дневной программы станет торжественная закладка капсулы времени с посланием «Будущее — это мы». Вечером пройдет церемония вручения паспортов, награждение «Спасибо» и выступление хедлайнера — артиста AVG.

В Королеве гостей ждет масштабная городская программа: концерт приглашенных артистов, мастер-классы по творчеству и программированию, спортивные состязания, уроки оказания первой помощи и ориентирования на местности, точка поэзии, а также акция по написанию писем участникам СВО.

В Одинцове будет работать интерактивная военно-тактическая зона. Ветераны специальной военной операции в том числе познакомят молодежь с современными беспилотными летательными аппаратами, их устройством и управлением.

В Красногорске в рамках празднования Дня молодежи пройдет Международный фестиваль современной этнической культуры и уличного театра «РУСь_СВЕТ в Подмосковье» и Областной открытый фестиваль-конкурс современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов 2026», которые объединят национальные традиции и современное искусство.

Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».