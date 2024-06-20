В Московской области ликвидируют последствия непогоды

В Московской области из-за непогоды в работах по ликвидации последствий задействованы 950 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье из-за сильного ветра и ливня на дороги упали более 380 деревьев и 11 столбов. Дорожные службы продолжают убирать поваленные деревья и конструкции — сейчас задействовали 950 человек и 450 единиц спецтехники. Для оперативности к работе дополнительно привлекли сотрудников коммерческих предприятий. Работы будут продолжены до полной ликвидации последствий непогоды», — пояснил зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Администрации округов и специалисты Мосавтодора продолжают мониторить дорожную обстановку и взаимодействовать с экстренными службами, чтобы оперативно реагировать на ситуацию и обеспечить безопасность на дорогах.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона быть аккуратными, минимизировать время нахождения на улице — даже для съемки контента про ураган. Не парковаться и не находиться у деревьев и шатких конструкций. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.