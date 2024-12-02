Линара Самединова: в Подмосковье действуют более 25 мер поддержки контрактников

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова рассказала о преимуществах военной службы по контракту, мотивации военнослужащих и мерах поддержки, оказываемых для контрактников и их семей. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам Самединовой, меры поддержки контрактников совершенствуются как на федеральном уровне, так и на областном.

«В настоящее время в регионе действуют более 25 мер поддержки: выплаты, социальные гарантии и льготы, включая льготы для детей в детских садах, школах, вузах и при трудоустройстве, социальная и медицинская реабилитация и много другое. В Подмосковье увеличена максимальная выплата для контрактников до 1,7 миллиона рублей. Она состоит из специальной выплаты в размере 1,3 миллиона рублей, региональной выплаты – 200 тысяч, федеральной выплаты – 195 тысяч рублей», — сказала парламентарий.

Она отметила, что не только проводит встречи с военными и их семьями, но и обменивается телефонами друг друга для связи с защитниками и их близкими в любое время.

«Для нас важно, чтобы каждый участник СВО знал, что пока он выполняет боевые задачи, семья окружена заботой и ни в чем не нуждается. Регулярно общаюсь с военнослужащими и их семьями в своем избирательном округе. Военные выражают сильное чувство долга и патриотизма, желая служить своей стране и защищать ее интересы», — прокомментировала Линара Самединова.

Она рассказала, что контрактная служба предлагает множество значительных преимуществ.

«Это стабильная заработная плата, что обеспечивает военнослужащим финансовую безопасность. Контрактники получают социальные гарантии, в том числе приоритетное право к профессиональному обучению и повышению квалификации. Со всеми возможностями можно ознакомиться на сайте Фонда «Защитники Отечества» и Правительства Московской области», — добавила Самединова.

Линара Самединова подчеркнула, что пункт отбора на службу по контракту в Балашихе создан с целью упрощения процесса набора.

«Объединенный центр предоставляет возможность централизованного доступа к информации и услугам, что делает весь процесс более прозрачным и доступным для граждан. Центр — это не просто обновленное административное здание, а современное пространство, функционирующее по принципу «одного окна». Здесь можно получить всю необходимую информацию о службе, пройти медицинское обследование и получить квалифицированные консультации», — сказала в заключении депутат Мособлдумы.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.