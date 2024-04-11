В Московской области анонсирована трансформация народных дружин

Изучив обратную связь от жителей, Главное управление региональной безопасности Московской области проработало комплекс мер, чтобы усовершенствовать работу народных дружин. Меры включают в себя ряд трансформаций во взаимодействии с местными правоохранительными органами, в подходе к обучению дружинников и в обеспечении их необходимым оборудованием.

В скором времени будет объявлен ряд крупных анонсов относительно дальнейших шагов по трансформации деятельности народных дружин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.