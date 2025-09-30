В Московской области 1 октября проверят систему оповещения населения

сегодня в 10:00

На территории Московской области 1 октября с 10:30 до 12:00 состоится комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Будут включены электросирены, до населения доведут сигналы оповещения «Внимание всем!», сообщает пресс-служба Главного управления гражданской защиты Подмосковья.

Также по радио и телевидению в 10:43 передадут сигнал «Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!».

Информация о проведении мероприятий будет размещена в мобильных приложениях Системы-112 Московской области «112 МО» и «МЧС России».

По звуковому сигналу «Внимание всем!» в системе гражданской обороны нужно включить телевизоры на федеральных каналах (Первый канал, «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Матч ТВ», ОТР, «ТВ Центр») и канале областного вещания «Телеканал 360 Новости». Радио необходимо настроить на «Вести FM», «Радио России» или «Маяк».

Жителям региона рекомендуют заранее установить на смартфоны приложение «МЧС России» и «112 МО», чтобы получать сообщения своевременно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.

