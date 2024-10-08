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В московских парках замерили качество мобильной связи Компания DMTEL провела комплексную оценку и сравнение характеристик качества мобильного интернета в парках Москвы в период с 19 июня по 21 августа 2024 г.

Подобное исследование проводилось впервые. Анализ показателей сети проводился на основных пешеходных и велосипедных дорожках тридцати популярных парков в Москве на маршруте общей протяженностью около 700 км.

В выводах исследования говорится, что МТС занимает первую позицию в рейтинге итоговых оценок качества мобильного интернета, набрав 555 баллов. По ключевому показателю — качеству услуг передачи данных — у компании отмечена самая высокая оценка качества услуг — 468 баллов.

«Билайн» находится на второй позиции с общей оценкой 549 баллов.

На третьей позиции находится «МегаФон».

Итоговая сумма баллов — 313 t2 (бывший Tele2) занимает четвертую позицию в рейтинге итоговых оценок (182 балла).

«Все единые итоговые оценки ниже максимального значения (1000 баллов), что указывает на наличие в сети каждого оператора факторов, негативно влияющих на качество услуг связи», — говорится в исследовании.

По качеству мобильного интернета из 30 парков выделяют следующие: «Долина реки Сетуни», Екатерининский парк, «Лефортово», парк Победы на Поклонной горе, парк Северного речного вокзала и сад «Эрмитаж». На их территории в сетях всех операторов не менее 90% значений скоростей загрузки данных выше 10 Мбит/с, при этом отсутствуют скорости ниже 1 Мбит/с.