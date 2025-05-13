В московских колледжах будут учить квантовым коммуникациям

Модернизация московских колледжей — один из главных проектов в сфере образования. Здесь появляются новое оборудование, возможность получить больше практических знаний, расширяются направления, в том числе студентов будут обучать квантовым коммуникациям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге .

Колледжи готовят специалистов по более чем 150 специальностям — от кулинарии до медицины. В новом учебном году направлений будет еще больше.

В колледже связи № 54 им. П. М. Вострухина будет открыт набор на специальность «Квантовые коммуникации». Студенты будут работать с оптическими и измерительными приборами и освоят уникальную систему распределения квантовых ключей. Практику будут проходить в ПАО «Московская городская телефонная сеть», ОАО «Российские железные дороги», госкорпорации «Росатом», ПАО «Ростелеком» и АО «Газпромбанк».

Здесь же начнут готовить операторов автоматических линий сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов, а также пройдет набор на дополнительную специальность — монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

В колледже связи № 54 и Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий откроется специальность «Интеллектуальные интегрированные системы». Также в последнем появится возможность выучиться на разработчика компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности.

В колледже им. Н. Н. Годовикова студенты будут учиться по новому направлению «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов», а в колледже московского транспорта появится «Автоматика и телемеханика на транспорте».