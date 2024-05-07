В Мосгордуме объяснили, зачем нужна акция «Бессмертный полк»

Депутат Московской городской думы Людмила Стебенкова заявила, что с 2012 года она регулярно участвовала в шествиях «Бессмертного полка». По словам парламентария, акция призвана напомнить всей планете, что мир наступил именно благодаря подвигу советского солдата, сообщает «360» .

Стебенкова отметила, что на шествия она ходила с портретом своего дедушки — красноармейца Василия Степанова. Предок депутата воевал под Сталинградом и дошел до пригородов Берлина, в боях получал ранения. За службу он удостаивался госнаград, рассказала депутат.

«Миллионы таких, как мой дедушка, завоевали Победу и очистили мир от фашистской нечисти. В память их подвига и благодарности потомков течет река „Бессмертного полка“» — сказала Стебенкова.

По словам депутата Мосгордумы, сейчас потомки героев Великой Отечественной войны сражаются на полях СВО, в очередной раз защищая мир от неофашизма.

В 2024 году в рамках «Бессмертного полка» не будут проводиться шествия из соображений безопасности. Организаторы акции предложили несколько альтернатив для почтения памяти героев ВОВ — сделать это на рабочем месте, в общественном транспорте или в образовательных учреждениях.