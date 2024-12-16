В молодежном центре Воскресенска прошли занятия по тактической медицине

В молодежном центре «Олимпиец» городского округа Воскресенск состоялись занятия по тактической медицине от Центра подготовки ВРЕМЯ-Ч. Эти мероприятия привлекли большое количество участников, которые стремились освоить навыки оказания первой помощи в экстренных ситуациях, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Опытные инструкторы провели ряд практических занятий, на которых подробно объяснили практические навыки спасения жизни в бою и в чрезвычайных ситуациях.

Инструкторы подчеркнули важность быстрой реакции в случае серьезных повреждений, что может спасти жизнь пострадавшему. Также была рассмотрена техника остановки кровотечений, включая использование подручных средств, что может оказаться полезным в условиях, когда специализированные медицинские материалы недоступны.

В молодежном центре регулярно проводятся мероприятия, направленные на обучение оказанию первой помощи.

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