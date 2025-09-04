В молодежном центре Серпухова прошел день открытых дверей

Серпуховский военно-спортивный центр «Маргеловец» объявил набор курсантов на новый учебный год. Уже почти 13 лет опытные инструкторы учат ребят от 12 лет единоборствам, огневой и высотной подготовке, прыжкам с парашютом, погружениям в воду, топографии и первой помощи. Одним словом – готовят молодое поколение к будущей военной службе. Юные серпуховичи также активно осваивают работу с беспилотными летательными аппаратами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководит центром Константин Оболонков. Он служит своим воспитанникам примером бесстрашного Героя и защитника. Дядя Костя, как его называют мальчишки и девчонки, ушел в зону проведения спецоперации защищать интересы Родины. Пока Константин был «за ленточкой» его дело продолжал сын Александр.

На Дне открытых дверей родителям и детям рассказали о деятельности военно-спортивный центра, ответили на интересующие вопросы и провели экскурсию по тиру, спортивному залу, складу и оружейной комнате.

