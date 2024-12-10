В Королеве прошло мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества
Фото - © администрация Королёва
С королёвскими школьниками встретились герой России, летчик-космонавт, почетный гражданин нашего города Олег Кононенко, советник генерального директора Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», генерал-лейтенант Владимир Иванович Бугреев и участник специальной военной операции Сергей Михайлов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Они поделились с ребятами своими историями из жизни, рассказали о трудностях, которые им пришлось преодолеть на пути к успеху, и о том, что вдохновляло их на протяжении всего жизненного пути.
Кроме того, в День героя России в школах города прошли уроки мужества, приуроченные к празднику. На них педагоги и приглашенные гости вместе с ребятами вспомнили наших героических предков и поблагодарили героев, живущих рядом с нами сейчас.
День Героев Отечества — это дань уважения героическим страницам истории нашей страны и возможность передать их подрастающему поколению.
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