В Молдавии задержали трех человек по делу о подготовке беспорядков

В Молдавии после обысков по делу о якобы подготовке беспорядков и дестабилизации ситуации после парламентских выборов задержаны 3 человека, сообщает РИА Новости .

По данным полиции республики, двое задержанных являются братьями. Кроме того, по предварительной информации, они являются сотрудниками правоохранительных органов левобережья Днестра и ответственными за координацию, мониторинг и материально-техническое обеспечение групп.

Во время обысков у задержанных нашли пиротехнику и легковоспламеняющиеся вещества, которые предназначались для создания паники среди толпы и создания хаоса.

В воскресенье в Молдавии прошли выборы в парламент. Граждане страны раз в 4 года выбирают депутатов. В борьбе за места в парламенте участвуют 23 кандидата: 15 партий, 4 блока и 4 самовыдвиженца. Всего в парламенте 101 депутатское кресло. Чтобы независимые кандидаты смогли попасть в парламент, им нужно набрать не менее 2% голосов. Для партий этот порог составляет 5%, а для блоков — 7%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.