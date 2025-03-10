В моде вновь 2000-е: стилист посоветовал весной играть на контрастах в образах

Стилист Лисовец: этой весной в моде эксперименты с несколькими стилями

Стилист Владислав Лисовец напомнил, что в моду возвращаются 2000-годы. Весной главным трендом станут женственные образы, в которых можно экспериментировать с несколькими стилями, сообщает NEWS.ru .

Эксперт отметил важность контраста в образах. Если образ и так супер элегантный, можно разбавить его расслабленным аксессуаром или сумкой.

Сейчас очки выполняют не только функцию защиты от солнца и поддержки зрения, но и становятся важной частью стиля. Некоторые модели имиджевых очков могут поменять выражение лица.

«Мы также все больше делаем акцент не на „нарядилась“, а, скажем так, на философию, интеллектуальность образа», — отметил Лисовец.

Постепенно мода уходит от всего спортивного, теперь в приоритете кожаные, бархатные, замшевые вещи. Приталенные рубашки, пиджаки, жакеты и пальто очень актуальны в этом сезоне. Также стоит присмотреться к обуви на каблуках, брюкам, юбке и облегающему верху.

Свитера-поло сейчас в моде укороченные. Можно носить юбку на бедрах и добавить в образ небольшой каблук. Стилист подчеркнул, что добавление в классический наряд какой-нибудь нелогичной детали делает образ более интересным.