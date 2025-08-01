В мкр Железнодорожный Балашихи 1 сентября откроется новая школа на 1 320 мест

1 сентября в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха откроется новая школа на 1 320 мест. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Учебное заведение будет оснащено современными классами, большой столовой и актовым залом на 600 мест. В школе предусмотрены два спортивных зала, стадион и детская площадка для активного отдыха. Кроме того, для юных программистов будет открыт IT-клуб, который станет площадкой для развития навыков в области информационных технологий.

Учебное заведение войдет в состав школы № 15 под руководством директора Ольги Петровны Котиевой. Новый корпус позволит ликвидировать вторую смену в основном здании, обеспечивая комфортные условия для всех учеников.

Министерство образования Московской области представляет видеоэкскурсию по новой школе, в ходе которой директор расскажет о всех преимуществах проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.