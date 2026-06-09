В мкр Зенино в Люберцах завершается строительство Центра общественной безопасности

В микрорайоне Зенино городского округа Люберцы близится к завершению строительство Центра общественной безопасности. Его открытие запланировано на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В здание заведены все центральные коммуникации. Практически завершены фасадные работы и благоустройство прилегающей территории. Внутри здания подрядчик выполняет кладку перегородок, оштукатуривание стен и разводку инженерных коммуникаций.

«В современном двухэтажном здании, оснащенным всем необходимым, будут нести службу более 60 сотрудников МУ МВД России „Люберецкое“. Они будут обеспечивать общественный порядок в микрорайоне, а также в ближайших населенных пунктах», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.Ориентировочный срок сдачи объекта 4 квартал 2026 года.

Также в микрорайоне в рамках реализации госпрограммы Московской области «Безопасность Подмосковья» на 2023–2027 годы началось строительство пожарного депо. В настоящее время выполнены работы по устройству фундаментной плиты и подведены инженерные коммуникации. К монтажу быстровозводимых конструкций здания пожарного депо подрядная организация планирует приступить в июне текущего года. Завершение строительства запланировано на декабрь 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.