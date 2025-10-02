В мкр Востряково Домодедова специалисты очищают реку Гнилушу

В городском округе Домодедово весной река Гнилуша напоминала скорее лужу с узким руслом, забитым илом. После долгих лет ожидания запущен проект по ее очистке, который должен вернуть реку в ее берега. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«По сути, на нашей территории это самая угнетенная река, и люди на протяжении многих лет просили включить очистку этой реки в программу», — заметила начальник отдела агрокомплекса и экологии администрации городского округа Домодедово Марина Мальцева.

Благодаря поддержке министерства экологии и губернатора Московской области данное мероприятие наконец-то включено в программу очистки. Работы будут проходить в несколько этапов с 2025 по 2028 годы и поделены на зоны. Первая часть, охватывающая микрорайоны Востряково и Авиационный, завершится в ноябре. Здесь будет очищено 3 100 м водной зоны.

«Где-то участками русло отсутствовало, не было ни воды в акватории», — продолжает Мальцева. После проведения углубления и расширения русла, будет осуществлено благоустройство береговой зоны.

Работы ведутся активно: экскаваторы очищают территорию, иногда приходит на помощь второй подъемник.

«Снимаем сперва донный грунт, потом углубляем где-то до 1,6 м вертикально вниз, и по дну берем 3 м», — поясняет Артур Дзукаев, начальник участка подрядной компании.

По завершении работ донный грунт будет использован для укрепления береговой зоны и ее благоустройства. Эти усилия стали возможны благодаря национальному проекту «Вода России» с поддержкой губернатора Московской области Андрея Воробьева и правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.