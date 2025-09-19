В мкр Успенск Богородского округа установили искусственные неровности

Прямое взаимодействие с жителями — одно из ключевых направлений в работе любого депутата. И Екатерина Щербакова тому яркое подтверждение. Депутат Богородского округа регулярно проводит встречи с жителями своего избирательного округа. И эта неделя не стала исключением. Накануне Екатерина Александровна вновь встретилась с местными жителями мкр. Успенск, на улице Октябрьской. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ранее здесь обсуждался крайне важный и насущный вопрос, касающийся обеспечения безопасности населения. А именно — проблема пешеходного перехода возле остановки общественного транспорта. Жители справедливо беспокоились, что дети могут выбегать на дорогу, а водителям — сложно быстро реагировать на данную ситуацию.

Вопрос удалось решить положительно: перед остановкой установили две искусственные неровности, чтобы автомобили заблаговременно снижали скорость. Это повысит безопасность для всех пешеходов.

Кроме того, в мае–июне следующего года администрация Богородского округа планирует обустроить новый проход от пешеходного перехода к дому № 85, чтобы мамы с колясками могли избежать случайного выхода на проезжую часть.

На встрече также обсудили вопросы благоустройства двора и взаимодействия с управляющей компанией. Активная работа с жителями в таком формате будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.