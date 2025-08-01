В мкр Северный Сергиева Посада оборудовали площадку для выгула собак

Одним из важных элементов комфортной городской среды становятся площадки для выгула собак в густонаселенных городских микрорайонах. Всего в округе шесть таких объектов. Один из них — на ул. Энгельса в мкр. Северный Сергиева Посада — недавно полностью переоборудовали. Здесь были установлены элементы для игры и дрессировки собак, лавочки, урны для мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Площадка была сделана по многочисленным просьбам и пользуется большим спросом у собаководов-любителей. При этом владельцы четвероногих друзей сами следят за чистотой площадки для выгула.

Все площадки установлены на средства местного бюджета. Места с учетом пожелания жителей. Такой объект должен находиться на отдалении не менее 50 м от жилой застройки или объектов социального назначения. Состояние площадки уже проверили депутаты окружного Совета и представители администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.