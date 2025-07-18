В мкр Щелково-7 прокладывают новую систему ливневой канализации

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В микрорайоне Щелково-7, на улице Неделина начались работы по устройству новой ливневой канализации закрытого типа. Подрядной организацией выступает ООО «СК». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Инженерная система предназначена для эффективного водоотведения и предотвращения возможных подтоплений на прилегающей территории. Общая протяженность трубопровода составит 1 км. Для прокладки используются современные трубы диаметром 500 мм, рассчитанные на высокие нагрузки и долгий срок службы.

«Создание современной ливневой канализации — важная часть комплексного благоустройства микрорайона. Эти меры позволят существенно улучшить дренажную систему, защитить территорию от подтоплений и повысить комфорт проживания для жителей», — отметил заместитель главы городского округа Щелково Павел Сторожев.

Строительно-монтажные работы начались в июле текущего года. Завершить устройство системы водоотведения планируется в августе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.

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