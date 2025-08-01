В мкр Львовский Подольска открыли обновленную детскую площадку

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В микрорайоне Львовский Подольска модернизировали очередную детскую площадку. Полностью обновили игровую зону размером 200 квадратных метров на Садовом проезде, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старые элементы давно нуждались в замене. Благодаря обращениям жителей включили комплекс для игр в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды».

Недавно первые маленькие посетители опробовали новые горки, качели, гимнастический комплекс. Ребята с восторгом участвовали в мастер-классе по твистингу, веселых конкурсах и викторинах на празднике в честь открытия площадки. Качество новой ДИП и ее удобство для детей и родителей оценила принявшая участие в открытии и разрезании красной ленточки депутат Совета депутатов Яна Гайша.

«Еще одно пространство для юных подольчан стало ярче, интереснее, безопаснее. Впереди предстоят работы еще по 9 адресам», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.