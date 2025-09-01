В мкр Климовск Подольска открыли большую новую школу в День знаний

В понедельник состоялось торжественное открытие новой школы в мкр. Климовск городского округа Подольск. Трехэтажное здание вошло в структуру СОШ № 1, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

В здании разместилась начальная школа на 400 мест, а также здесь будут учиться 700 учащихся средних и старших классов. В распоряжении учителей и школьников 47 кабинетов с испытательными лабораториями, два спортзала, медицинский блок, столовая на 550 мест, актовый зал на 400 зрителей и библиотечно-информационный центр с ИТ-зоной.

В школе большое внимание будет уделяться предпрофильному и профильному обучению., созданы социально-экономические (предпринимательские), технологические (цифровые), естественнонаучные и гуманитарные классы.

Дети смогут посещать кружки по программированию и робототехнике, секции по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, самбо.

На пришкольной территории создано спортивное ядро с футбольным полем и беговыми дорожками, а также обустроены игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Образовательный процесс будет осуществляться в одну смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.