В мкр Юбилейный Королева благоустраивают пешеходную аллею на ул Пушкинской

В городском округе Королев продолжается обновление пешеходной аллеи вдоль жилых домов на улице Пушкинской в рамках проекта благоустройства парка «Папанинская дача». В результате реконструкции будут созданы новые прогулочные аллеи и зоны для отдыха. Все пешеходные дорожки отремонтируют, установят скамейки, урны и качели, оборудуют новую систему освещения, а также проведут дополнительное озеленение, сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент рабочие завершили демонтажные работы и установили защитные конструкции для сохранения деревьев и кустарников. Продолжаются работы по прокладке инженерных коммуникаций и обустройству сети дорожек и тропинок. Также ведется укладка новой плитки и установка опор для фонарного освещения.

Благоустройство в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» в Королеве осуществляется ежегодно. За последние годы преобразились любимые жителями общественные пространства — сквер имени Лизы Чайкиной на проспекте Космонавтов, сквер имени В. И. Ленина в центре города. В настоящее время активные работы также ведутся в сквере, прилегающем к крупному предприятию ракетно-космической отрасли РКК «Энергия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.