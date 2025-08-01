В мкр Фетровой фабрики Воскресенска прошла экоакция по расчистке пруда

По просьбам жителей микрорайона Фетровой фабрики на местном роднике прошла экологическая акция, в которой приняли участие представители Совета депутатов городского округа Воскресенск, группа экологов воскресенского филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим», волонтеры молодежного центра «Олимпиец» и местные неравнодушные жители. Совместными усилиями убрали с территории пруда аварийные и ветхие деревья, окосили траву и очистили воду от упавших веток. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Водоем примечателен тем, что здесь давно проживают дикие утки, а местные жители очень любят приходить сюда полюбоваться природой и покормить пернатых.

«Эта акция вдвойне полезна, ведь она и для уток, и для людей одновременно. Вкладывая в экологию округа, мы инвестируем в его туристическую привлекательность», — отметил зампредседателя совета депутатов г. о. Воскресенск Сергей Слепов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.