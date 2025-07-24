В мкр Белая Дача Котельников преобразится сквер

В рамках проекта в мкр. Белая дача округа Котельники запланированы работы на площади более 0,5 га. Здесь появятся: новые удобные скамейки и парковые качели, современные системы освещения, тактильная плитка для маломобильных граждан, урны, а также дополнительные зеленые насаждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы по благоустройству начнутся уже в августе 2025 года и будут завершены к 1 октября. Это преобразование не только улучшит качество городской среды, но и создаст комфортное пространство для отдыха семей с детьми, посещающими расположенные рядом детские сады «Детство».

В 2024 году по итогам Всероссийского голосования за объекты благоустройства территория между детскими садами «Детство» в микрорайоне Белая Дача вошла в число победителей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Этот сквер, долгое время находившийся в запущенном состоянии, наконец-то получит новую жизнь благодаря активной позиции жителей Котельников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.

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